Пилота уволили из британской авиакомпании после секса с 16 стюардессами

Пилота авиакомпании British Airways уволили после обвинений в тайной съемке половых актов с бортпроводницами и распространении этих видеозаписей без их согласия. Об этом сообщила газета The Sun.
По данным журналистов, 31-летний мужчина ухаживал за женщинами из разных авиакомпаний и встречался с ними в отелях между рейсами по всему миру, устанавливая в комнатах ноутбук с выключенным экраном, заклеенным индикатором камеры и включенной музыкой.
В период с 2023 по 2025 год он якобы записал на камеру около 16 жертв в возрасте от 24 до 36 лет, после чего видеозаписи были опубликованы на порносайтах без согласия женщин. Одна из потерпевших обнаружила на его ноутбуке непристойные ролики с участием разных женщин, а 3 марта 2026 года в лондонскую полицию поступило заявление.
Позднее пилота арестовали по подозрению в вуайеризме и отпустили под залог. Сначала British Airways отстранила сотрудника от работы, а затем уволила.
30 сентября 2025 года стало известно, что мэр японского города Маэбаси в префектуре Гумма 42-летняя Акира Огава оказалась в центре скандала из-за визитов в так называемые отели любви вместе с женатым подчиненным. Чиновница извинилась за «недальновидное поведение» и заявила, что проконсультируется с юристами, чтобы урегулировать последствия скандала.