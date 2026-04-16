БК «Пари НН» уступил в Единой лиге ВТБ на выезде ЦСКА

Приближается к завершению регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Сегодня в Москве состоялся фактически товарищеский матч между ЦСКА и «Пари Нижний Новгород».
Дело в том, что армейцы уже обеспечили себе первое место в регулярке, а нижегородский клуб никуда не сдвинется с девятой позиции. Соперники играли в своё удовольствие, практически не обороняясь, продемонстрировав высокий процент попадания из-за дуги. В результате ЦСКА без напряга победил — 108:91 (34:15, 30:36, 26:21, 18:19).
У хозяев лучшими стали американцы Каспер Уэйр (19 очков) и Мело Тримбл (17), у гостей — венгр Норберт Лукач (23) и Илья Карпенков (21).
У «Пари НН» осталось в сезоне всего два матча. 20 и 22 апреля команда Сергея Козина сыграет в Самаре и Казани соответственно.
