Открывший стрельбу по полицейским в Оренбургской области скрылся

В Оренбургской области мужчина, находящийся в федеральном розыске, при задержании открыл огонь по полицейским. В результате этого один правоохранитель погиб, еще трое получили ранения. После этого преступник скрылся — его машину обнаружили в соседнем селе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
В поселке Аккермановка Оренбургской области полицейские попытались задержать мужчину, который находился в федеральном розыске. В ответ преступник открыл по ним огонь. Об этом сообщили в региональном МВД.
"В результате один полицейский погиб, трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Стрелявший скрылся,
проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание", — отметили в ведомстве.
В МВД добавили, что мужчина передвигал на автомобиле «ГАЗон» грузовой с белой кабиной и может быть вооружен автоматом. По данным портала ORSK.RU, его машину уже нашли в соседнем селе Белошапка, однако самого подозреваемого на месте не оказалось.
~Застреленный полицейский погиб в свой день рождения, 16 апреля ему исполнилось 28 лет. Кроме этого, у мужчины остался маленький сын~. Пострадавшие правоохранители, как сообщает kp.ru, находятся в стабильно тяжелом состоянии.
«Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Немыслимая утрата. Приношу соболезнования родным и близким. Все, чем нужно помочь, сделаем», — отметил губернатор региона Евгений Солнцев.
Оренбургский Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).
Что известно о подозреваемом?
Как рассказали в МВД, огонь по полицейским открыл мужчина по имени Сергей Басалаев. По данным kp.ru, он родился в Чимкентской области Казахстана, но в последние годы жил в Новотроицке Оренбургской области.
Baza пишет, что 52-летний Басалаев — профессиональный портной. В прошлом у него был бренд одежды, небольшой цех, где он шил на заказ, и собственный магазин. Однако бизнес не имел успеха.
Подозреваемый в нападении на полицейских, по данным Mash, также занимался ремонтом техники и увлекался травами и знахарством.
«Мужчина привлекался за хранение конопли. Он культивировал запрещенные растения, а дома держал 48 граммов гашишного масла и 885 граммов марихуаны. В социальных сетях Басалаев репостил объявления о продаже расфасованных черемухи и Иван-чая в небольших пакетиках», — выяснил РЕН ТВ.
Кроме этого, мужчина часто брал, но не возвращал микрозаймы — деньги приходилось взыскивать через суд. По предварительной информации, Басалаев до сих пор должен приставам не менее 170 тыс. рублей.