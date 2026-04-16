Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лионель Месси обзавелся собственным футбольным клубом

Аргентинский футболист, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси стал владельцем каталонского клуба «Корнелья» из Баш-Льобрегата в провинции Барселона. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила пресс-служба команды.

— UE Cornellà объявляет о том, что аргентинский футболист и восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лео Месси официально оформил приобретение клуба, став новым владельцем команды из района Байш-Льобрегат, — говорится в публикации.

Команда играет в пятом дивизионе испанского футбола (Tercera RFEF) и известна своей академией.

14 апреля портал TMZ Sports сообщил, что промоутерская компания VID подала многомиллионный иск в суд Южной Флориды к нападающему клуба «Интер Майами» Лионелю Месси и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в связи с неявкой спортсмена на разрекламированный товарищеский матч сборной.

В мае прошлого года Месси признали лучшим футболистом за всю историю по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Помимо него, в первую тройку рейтинга вошли бразилец Пеле и аргентинец Диего Марадона.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше