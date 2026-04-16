Лионель Месси обзавелся собственным футбольным клубом

Аргентинский футболист, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси стал владельцем каталонского клуба «Корнелья» из Баш-Льобрегата в провинции Барселона. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила пресс-служба команды.
Команда играет в пятом дивизионе испанского футбола (Tercera RFEF) и известна своей академией.
14 апреля портал TMZ Sports сообщил, что промоутерская компания VID подала многомиллионный иск в суд Южной Флориды к нападающему клуба «Интер Майами» Лионелю Месси и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в связи с неявкой спортсмена на разрекламированный товарищеский матч сборной.
В мае прошлого года Месси признали лучшим футболистом за всю историю по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Помимо него, в первую тройку рейтинга вошли бразилец Пеле и аргентинец Диего Марадона.