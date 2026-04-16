Транспорт не сможет проехать у ДС «Нагорный» с 17 по 20 апреля в Нижнем Новгороде

С 17 по 20 апреля автомобилисты не смогут проехать по местному проезду проспекта Гагарина у ДС «Нагорный». Об этом сообщили в городской администрации.
Ограничения введут из-за проведения спортивных матчей во Дворце спорта. 17 апреля проезд будет закрыт с 07:00 до 23:00. 18 и 19 апреля ограничения введут с 07:00 до 20:00. А 20 апреля проезд будет закрыт с 07:00 до 22:00.
«Просим водителей заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно узнать по телефону справочной службы: 417−17−07», — отметили в сообщении.
Напомним, что движение транспорта в центре Нижнего Новгорода ограничат в апреле и начале мая.