Правительство списало Ростовской области долг более миллиарда рублей

Правительство России списало Ростовской области задолженность по бюджетным кредитам — больше миллиарда рублей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
Высвободившиеся средства направят на модернизацию городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и другие важные проекты.
Вместе с донским регионом долги списали и другим территориям. Среди них — Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Общая сумма списания составила 31 миллиард рублей.
