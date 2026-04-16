Кехману и подрядчику реконструкции МХАТа вменили растрату свыше ₽2 млрд

Следствие вменяет растрату более 2 млрд руб. бывшему директору МХАТ им. Горького Владимиру Кехману и его заместителю Артуру Гезерову — такую сумму составили средства госконтракта на реконструкцию сцены. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с ходом расследования уголовного дела.
Басманный районный суд Москвы арестовал Гезерова в четверг, 16 апреля. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (растрата в особо крупном размере). Согласно постановлению суда, Гезеров будет находиться под стражей до 8 июня 2026 года.
В этот же день суд по ходатайству следствия отправил под стражу до 8 июня генерального директора компании «Атлант проект» Петра Семенова, проходящего фигурантом по делу о растрате при реконструкции сцены театра вместе с Кехманом и Гезеровым.
Как сообщили источники РБК, в 2022 году «Атлант проект» выиграла тендер на поставку оборудования для «обеспечения сценических и аудиовизуальных эффектов в спектаклях текущего репертуара». Сумма контракта составила 1,98 млрд руб.
Уголовное дело о растрате при реконструкции сцены МХАТ им. Горького было возбуждено в отношении Кехмана в 2025 году. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, в 2023—2024 годах была организована схема, в рамках которой бюджетные средства, выделенные на реконструкцию, выводились через подконтрольные фирмы.
В сентябре 2025 года Кехман был снят с должности гендиректора МХАТа им. Горького. С 2022 года общая сумма госконтрактов, заключенных в рамках реконструкции, превысила 2 млрд руб, сообщали ранее «Известия». В 2025 году к затратам добавились расходы более чем на 138 млн руб.
В конце июля «Фонтанка» сообщала о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Кехмана — по факту получения взятки на 27 млн руб. По данным издания, ему инкриминируют ч. 4 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере).
