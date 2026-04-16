Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Умерший при стрельбе в Оренбуржье полицейский погиб в свой день рождения

Старший лейтенант полиции Никита Гнусин, которого застрелил Сергей Басалаев при попытке его задержания в Оренбургской области, погиб в свой день рождения — в четверг, 16 апреля, ему исполнилось 28 лет. Об этом сообщил Shot.

— Погибший полицейский — Никита Дмитриевич Гнусин, оперуполномоченный отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 МУ МВД России «Орское». Пришел служить в полицию в августе 2021 года, — говорится в публикации.

Сначала Гнусин работал участковым уполномоченным полиции, а затем его назначили оперативником. У погибшего правоохранителя остался четырехлетний сын, передает Telegram-канал.

Стрельба произошла в поселке Аккермановка днем 16 апреля. В результате неудачного задержания один полицейский погиб и еще трое получили ранения. По данным регионального Минздрава, пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. Позднее стала известна личность стрелявшего — им оказался Сергей Басалаев 1974 года рождения, который скрылся с места преступления на грузовике «ГАЗон» с белой кабиной.