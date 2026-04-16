Shot: Умерший при стрельбе в Оренбуржье полицейский погиб в свой день рождения

Стрельба произошла в поселке Аккермановка днем 16 апреля. В результате неудачного задержания один полицейский погиб и еще трое получили ранения. По данным регионального Минздрава, пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. Позднее стала известна личность стрелявшего — им оказался Сергей Басалаев 1974 года рождения, который скрылся с места преступления на грузовике «ГАЗон» с белой кабиной.