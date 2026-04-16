Shot: Умерший при стрельбе в Оренбуржье полицейский погиб в свой день рождения

Старший лейтенант полиции Никита Гнусин, которого застрелил Сергей Басалаев при попытке его задержания в Оренбургской области, погиб в свой день рождения — в четверг, 16 апреля, ему исполнилось 28 лет. Об этом сообщил Shot.
— Погибший полицейский — Никита Дмитриевич Гнусин, оперуполномоченный отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 МУ МВД России «Орское». Пришел служить в полицию в августе 2021 года, — говорится в публикации.
Сначала Гнусин работал участковым уполномоченным полиции, а затем его назначили оперативником. У погибшего правоохранителя остался четырехлетний сын, передает Telegram-канал.
Стрельба произошла в поселке Аккермановка днем 16 апреля. В результате неудачного задержания один полицейский погиб и еще трое получили ранения. По данным регионального Минздрава, пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. Позднее стала известна личность стрелявшего — им оказался Сергей Басалаев 1974 года рождения, который скрылся с места преступления на грузовике «ГАЗон» с белой кабиной.