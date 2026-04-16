Министр армии США Дрисколл: Вашингтон рассматривает Москву как противника

Глава Министерства армии США Дэн Дрисколл во время слушаний в Палате представителей заявил о том, что Вашингтон рассматривает Москву в качестве противника.
Министр дал четкий ответ на вопрос законодателей о том, какой статус администрация президента США Дональда Трампа отводит России. На прямой вопрос, является ли она союзником или противником, Дрисколл кратко ответил: «Противник», передает РИА Новости.
Недавно США и их союзники провели совместные военные учения по противодействию ядерному оружию России в космосе. Секретные сборы под названием Apollo Insight проходили в Колорадо-Спрингс.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация Трампа намерена осуществить полное обновление ядерной триады США. По словам министра, Вашингтон намерен обновить все компоненты своей ядерной мощи.
Сам Трамп ранее поручил Министерству войны страны начать испытания ядерного оружия. Тем не менее Вашингтон продолжает вести с Россией и Китаем переговоры по ядерному разоружению.
Президент России Владимир Путин заявил, что отечественный ядерный щит оснащен наиболее передовыми технологическими разработками. Глава государства добавил, что он современнее, чем у любой другой державы.