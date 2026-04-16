Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла стрелочница, чей подвиг в битве за Москву уничтожил 12 танков вермахта

На 106-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Барсученко, совершившая подвиг в битве за Москву. Об этом сообщил глава Дмитровского округа Московской области Михаил Шувалов.

Источник: Life.ru

В 1941 году Мария открыла путь бронепоезду НКВД, который успел вовремя остановить немецкие танки, пытавшиеся прорваться к Дмитрову. За этот подвиг в 1942 году её наградили орденом Красной Звезды.

Глава округа выразил соболезнования родным и близким, отметив, что светлая память о Марии Тимофеевне навсегда останется в сердцах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.