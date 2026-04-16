Бывший вице-губернатор Вирджинии Фэрфакс застрелил жену и покончил с собой

Джастин Фэрфакс, который с 2018 по 2022 год был одним из самых перспективных афроамериканских политиков штата, в последние годы переживал серьезный упадок карьеры. Его репутация сильно пострадала еще в 2019 году после обвинений в сексуализированном насилии, что в итоге привело к провалу на праймериз Демократической партии в 2021 году.