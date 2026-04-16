Бывший вице-губернатор Вирджинии Фэрфакс застрелил жену и покончил с собой

Бывший вице-губернатор штата Вирджиния, США, Джастин Фэрфакс застрелил свою жену, после чего покончил с собой. Тревогу забили дети-подростки пары, ставшие свидетелями семейного конфликта.

Бывший вице-губернатор штата Вирджиния, США, Джастин Фэрфакс застрелил свою жену, после чего покончил с собой. Тревогу забили дети-подростки пары, ставшие свидетелями семейного конфликта.

Инцидент произошел в городе Аннандейл на фоне бракоразводного процесса Фэрфаксов. Незадолго до происшествия Фэрфаксу были вручены документы, связанные с предстоящим судебным разбирательством, что, по версии следствия, могло стать поводом для конфликта. Еще в январе политик заявлял, что жена напала на него. Но проверка видеозаписей тогда не подтвердила его слова, передает NBC News.

Джастин Фэрфакс, который с 2018 по 2022 год был одним из самых перспективных афроамериканских политиков штата, в последние годы переживал серьезный упадок карьеры. Его репутация сильно пострадала еще в 2019 году после обвинений в сексуализированном насилии, что в итоге привело к провалу на праймериз Демократической партии в 2021 году.

Американская блогерша Эшли Дженае, также известная как Эшли Робинсон, скончалась при невыясненных обстоятельствах в Танзании после того, как ее бойфренд сделал ей предложение руки и сердца. Она отправилась на Занзибар, чтобы отпраздновать свой 31-й день рождения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше