«Кенигсбергские мотивы»: Мединский высказался о немецких символах в Калининграде

Необходимо обратить внимание на использование немецких элементов в символике и публичном пространстве Калининградской области. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил помощник президента России Владимир Мединский в ходе выступления на Балтийском культурном форуме в регионе.
— Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы вплоть до того, что гербы Балтийска и Черняховска — это в общем полная реинкарнация германских гербов, — сказал он.
По словам Мединского, немецкие наименования используются на сайтах местных органов власти, государственных учреждений, присутствуют «кенигсбергские мотивы» и в повседневной жизни, передает «Интерфакс».
В этот же день помощник президента РФ, комментируя решение финского музея «Атенеум» изменить национальность художника Ильи Репина на «украинца», заявил, что подобные решения принимают «глупые и безграмотные люди». Он добавил, что такие случаи будут продолжаться, пока существуют подобные люди, однако со временем, по его мнению, ситуация изменится и «мир станет умнее».