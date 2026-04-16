Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кенигсбергские мотивы»: Мединский высказался о немецких символах в Калининграде

Необходимо обратить внимание на использование немецких элементов в символике и публичном пространстве Калининградской области. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил помощник президента России Владимир Мединский в ходе выступления на Балтийском культурном форуме в регионе.

— Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы вплоть до того, что гербы Балтийска и Черняховска — это в общем полная реинкарнация германских гербов, — сказал он.

По словам Мединского, немецкие наименования используются на сайтах местных органов власти, государственных учреждений, присутствуют «кенигсбергские мотивы» и в повседневной жизни, передает «Интерфакс».

В этот же день помощник президента РФ, комментируя решение финского музея «Атенеум» изменить национальность художника Ильи Репина на «украинца», заявил, что подобные решения принимают «глупые и безграмотные люди». Он добавил, что такие случаи будут продолжаться, пока существуют подобные люди, однако со временем, по его мнению, ситуация изменится и «мир станет умнее».

Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше