«Ни у кого нет ответа»: Медведев назвал ИИ «реальной силой» и «черной дырой»

Использование искусственного интеллекта в системе образования становится глобальным вызовом, к которому мировое сообщество пока не готово. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с экспертами «Единой России».

Он охарактеризовал технологии ИИ как мощную, но крайне непредсказуемую силу, сравнив их с «черной дырой», способной поглощать традиционные методы обучения. Политик подчеркнул, что современные нейросети принципиально отличаются от привычных средств списывания, таких как шпаргалки.

— Проблема, на которую ни у кого из нас нет ответа, — это использование искусственного интеллекта в образовании. Вот это реально огромный вызов, который стоит перед страной, — указал Медведев.

По словам политика, теперь генеративные модели способны мгновенно решать любые задачи из школьных учебников, что ставит под вопрос целесообразность выполнения классических домашних заданий. Медведев призвал переосмыслить подход к учебному процессу, чтобы адаптировать его к новым реалиям и сохранить качество образования в эпоху доступного ИИ, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 26 февраля указом создал комиссию, которая будет заниматься вопросами развития технологий искусственного интеллекта.

