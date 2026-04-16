Умерла ветеран Великой Отечественной войны Мария Барсученко: В 41-м она остановила прорыв танков фашистов

Умерла участница Великой Отечественной войны Мария Барсученко, совершившая подвиг во время битвы за Москву в 1941 году. На момент смерти ей было 105 лет. Об этом сообщил глава Дмитровского округа Московской области Михаил Шувалов.

«Невосполнимая потеря для нашего округа и для всей страны. На 106-м году ушла из жизни наша Маша — Мария Тимофеевна Барсученко. Ее имя навсегда вписано в историю нашей страны и Великой Победы», — написал он в личном аккаунте в соцсети.

Мария Тимофеевна открыла путь бронепоезду НКВД, который остановил прорыв танков немецко-фашистских войск, направлявшихся к Дмитрову. За свой подвиг Барсученко была награждена орденом Красной Звезды.

Шувалов отметил, что, будучи хрупкой девушкой, Мария Тимофеевна смогла нажать один правильный рычаг, остановила врага и показала пример мужества, несгибаемой воли и огромной любви к Родине.

Ранее KP.RU сообщал, что на 105-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны и участница прорыва блокады Ленинграда Полина Громова.