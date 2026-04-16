«Союзники США по НАТО заработали себе проблему»: Трамп вновь уколол альянс

Трамп: союзники США по НАТО заработали себе проблему из-за ситуации по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Союзники США по НАТО заработали себе проблему, отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации на Ближнем Востоке. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер напомнил, что США приходили на помощь, когда у стран альянса были проблемы в прошлые годы.

«Когда же мы их попросили поучаствовать в мелкой стычке — по сравнению с тем, что могло бы быть, — они не оказали поддержку», — сказал Трамп перед поездкой в Лас-Вегас (штат Невада).

По словам Трампа, он не думает, что страны бы пришли на помощь при каком-то крупном столкновении. Президент США добавил, что таким образом они заработали себе проблему.

Ранее KP.RU писал, что хозяин Белого дома неоднократно делал выпады в сторону НАТО. В своем недавнем заявлении он сказал, что не ожидает поддержки от НАТО в будущем.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше