Зеленский прокомментировал заявления Вэнса о прекращении поставок оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 апреля, выразил надежду на то, что США не прекратят поставлять вооружение украинским войскам. Так он прокомментировал соответствующее заявление вице-президента страны Джей Ди Вэнса.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 апреля, выразил надежду на то, что США не прекратят поставлять вооружение украинским войскам. Так он прокомментировал соответствующее заявление вице-президента страны Джей Ди Вэнса.

— Я надеюсь, что США не прекратят оказание помощи. Это для нас очень важно. Надеюсь, они не оставят эту войну, — высказался украинский лидер.

Он добавил, что поддержка Киева Вашингтоном важна не только для Украины, но и для США, поскольку «позволяет им поддерживать связи с Европой», передает Lenta.ru.

15 апреля Владимир Зеленский заявил, что пять государств согласились на новые взносы в программу PUR — инициативу НАТО по закупке оружия для Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что выделить средства согласились Литва, Эстония, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Кроме того, Великобритания продолжит поставлять Украине беспилотники, а Канада поддержит оборонные направления страны.

В западных СМИ выразили мнение, что деньги Украины, предназначенные на ведение боевых действий, могут закончиться уже в июне 2026 года. Журналисты подчеркнули, что Киев нуждается в продолжении финансирования армии от западных союзников.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше