Зеленский прокомментировал заявления Вэнса о прекращении поставок оружия Украине

15 апреля Владимир Зеленский заявил, что пять государств согласились на новые взносы в программу PUR — инициативу НАТО по закупке оружия для Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что выделить средства согласились Литва, Эстония, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Кроме того, Великобритания продолжит поставлять Украине беспилотники, а Канада поддержит оборонные направления страны.