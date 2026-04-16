В Калининграде спустя неделю после открытия Философского моста часть покрытия сняли и перекрыли проход

Попасть на объект можно только через разорванные ограждения.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде недавно открытый Философский мост оказался частично недоступен для пешеходов. Об этом «Клопс» рассказал очевидец в четверг, 16 апреля.

По его словам, при подходе к мосту территория оказалась огорожена, а полноценного прохода не было. Люди, не растерявшись, подошли к вопросу философски и просто отодвигали металлическую ограду, чтобы попасть на объект.

Очевидец отметил, что на части территории снята плитка, хотя при открытии моста с покрытием всё было в порядке. Фактически открытой остаётся только дорожка, предназначенная для маломобильных граждан. Кроме того, сигнальные ленты на месте повреждены, и горожане продолжают пользоваться мостом, несмотря на ограничения.

Мост официально открыли неделю назад.