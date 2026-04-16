Автомобиль насмерть сбил пенсионера во дворе дома на северо-востоке Москвы

Автомобиль Nissan сбил пожилого мужчину во дворе дома на проспекте Мира. Пенсионер оказался под машиной. Прибывшие специалисты сумели его деблокировать, но спасти пострадавшего не удалось. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела после того, как автомобиль частной скорой помощи сбил двух детей на пешеходном переходе в Москве.
Ранее водитель иномарки сбил пятилетнюю девочку, которую родители везли на санках через нерегулируемый пешеходный переход в Балашихе. Пострадавшего ребенка госпитализировали.
До этого ребенок попал под колеса машины Volvo во время спуска со снежной горки на ледянке в подмосковном Красногорске. Мальчика доставили в больницу, но спасти не смогли.