Футзалисты нижегородского «Торпедо‑2» вышли в четвертьфинал высшей лиги

Всего два матча потребовалось нижегородскому «Торпедо-2», чтобы сломить сопротивление челябинского клуба «Южный Урал» в ⅛ финала мужской высшей лиги первенства России.
Напомним, в первом матче серии до двух побед «Торпедо-2» победило в Челябинске со счётом 6:1. Сегодня в Нижнем Новгороде прошёл ответный поединок. И он получился гораздо упорнее. Хозяева площадки вели по ходу встречи 2:0, 3:1, 4:3. У наших отличились Максим Мухин, Егор Пегенеев, Игорь Зеленцов, Энри Кардозо, но настырные уральцы не сдались и перевели игру в овертайм — 4:4.
А там уже торпедовцам пришлось отыгрываться. В начале второй пятиминутки они зевнули выпад соперника, и на табло зажглись угрожающие цифры — 4:5. Но подопечным Евгения Иваняка удалась фантастическая концовка. За 30 секунд до финального свистка они умело разыграли комбинацию в формате 5 на 4, которую завершил Михаил Костраба. А когда оставалась играть всего секунду победу хозяевам принёс точный удар Арсена Петросова — 6:5!
В четвертьфинале «Торпедо-2» встретится с победителем пары «Синтур» (Екатеринбург) — «Ухта-2». Там счёт в серии ничейный — 1:1.