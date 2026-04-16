Трамп заявил, что надеется на завершение украинского конфликта в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на завершение вооруженного конфликта на Украине в ближайшее время. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
«Надеюсь, это скоро завершится», — заявил американский лидер, говоря об урегулировании украинского конфликта.
Трамп также сообщил, что сейчас большую часть его внимания занимает ситуация на Ближнем Востоке, а не боевые действия на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что администрация США больше сосредоточена на Иране и ближневосточном регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что в Вашингтоне сделали важное заявление об Украине. По словам американского вице-президента Джей Ди Вэнса, США больше не намерены участвовать в поставках и закупках вооружения для киевского режима, поскольку страна «вышла из этого дела».