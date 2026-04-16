Shot: Приток женщин вырос в российских храмах из-за внешности священнослужителей

В связи с привлекательной внешностью священнослужителей россиянки стали чаще приходить исповедаться и публиковать видеозаписи со служб в соцсети, которые стали набирать миллионы просмотров. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил Shot.

Тренд начал набирать популярность в последние месяцы — во время Великого поста и Пасхи.

— Одним из самых популярных священников стал 29-летний диакон Арсений из храма в Петербурге. Девушки сравнивают его с «произведением искусства» и шутят, что стали чаще заглядывать в церковь. Сам Арсений заявил, что даже не в курсе, что стал (популярен — прим. «ВМ») у россиянок, — говорится в публикации.

На фоне возросшей популярности священнослужители стали активнее вести соцсети, вызывая интерес к православию у молодежи. Один из них, батюшка Иоанн Попов, пишет в личном блоге, что занимается своим телом и поднимает дух, передает Telegram-канал.

17 ноября руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в Сети идет целенаправленная кампания по распространению негативных трендов против церкви, веры и традиционных ценностей. По ее словам, такая негативная информация активно продвигается среди детей и молодежи.

