Психолог Эсклапес опровергла миф о притяжении противоположностей

Эксперт назвала вредным заблуждение о взаимодополняемости в парах.

Источник: Аргументы и факты

Утверждение о том, что противоположности притягиваются, является самым вредным романтическим мифом, заявила психолог Мария Эсклапес.

В интервью CuerpoMente она обратила внимание, что люди, которые придерживаются такой позиции, полагают, что такие партнеры будут дополнять друг друга. По мнению эксперта, это лишь кажется, что различия могут обогащать, однако в действительности в подобных парах нет никакой взаимодополняемости.

«Когда эти различия касаются эмоциональных аспектов, например, один человек доминирует, а второй является более покорным, возникает вредная динамика», — отметила психолог.

Эсклапес рассказала, что в фильмах, в том числе ориентированных на подростков, романтизируются нездоровые отношения. В результате неправильные модели поведения начинают восприниматься как нормальные, а это приводит к построению несбалансированных отношений.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что ситуация, когда взрослые дети продолжают жить с родителями, нередко связана не только с их личным выбором, но и с позицией старшего поколения.