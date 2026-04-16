Психолог Эсклапес опровергла миф о притяжении противоположностей

Утверждение о том, что противоположности притягиваются, является самым вредным романтическим мифом, заявила психолог Мария Эсклапес.
В интервью CuerpoMente она обратила внимание, что люди, которые придерживаются такой позиции, полагают, что такие партнеры будут дополнять друг друга. По мнению эксперта, это лишь кажется, что различия могут обогащать, однако в действительности в подобных парах нет никакой взаимодополняемости.
«Когда эти различия касаются эмоциональных аспектов, например, один человек доминирует, а второй является более покорным, возникает вредная динамика», — отметила психолог.
Эсклапес рассказала, что в фильмах, в том числе ориентированных на подростков, романтизируются нездоровые отношения. В результате неправильные модели поведения начинают восприниматься как нормальные, а это приводит к построению несбалансированных отношений.
