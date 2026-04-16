МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский обратил внимание на бессознательную германизацию, которая начиная с 90-х годов проявляется не только в названии населенных пунктов и геральдике Калининградской области, но и в названиях местных брендов.
«В канун 80-летия основания Калининградской области было бы не лишним обратить внимание на некоторые процессы, которые после распада СССР, в 90-е — начале “нулевых”, здесь происходили, и то, что мы иногда называем, наверное, бессознательной, но такой ползучей топонимической германизацией», — заявил Мединский в ходе своего выступления на пленарном заседании Балтийского культурного форума.
Он напомнил, что в геральдической символике муниципалитетов Калининградской области «весьма обильно представлены германские элементы»: гербы Балтийска и Черняховска являются полной реинкарнацией германских гербов, на гербе Багратионовска присутствуют тевтонские кресты, а также исторические германские элементы встречаются в геральдике и топонимике других населенных пунктов области.
«Обильно присутствуют кениксбергские мотивы и в повседневной жизни. Я не говорю о том, что надо искоренять германскую культуру, великую культуру великого немецкого народа, там, где это выгодно с точки зрения туризма или исторических мотивов — точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк “старый Кёнигсберг”, “кёнигсберский марципан”, а не наш марципан?», — отметил Мединский.
Он подчеркнул важность объективного отношения к истории: действительно, на протяжении многих лет немецкий город Кенигсберг входил в состав Пруссии, а затем Германии, но русский город Калининград, построенный почти с нуля, в состав Германии «никогда в него не входил, и никогда входить не будет». По словам Мединского, «эти исторические флешбеки» должны оставаться уделом специалистов и «несознательно в общественное сознание не внедряться».
Помимо исправления казусов в геральдике и топонимики он призвал обратить внимание на создание музейных экспозиций, посвященных взятию немецкого Кенигсберга советскими войсками, организовать в Калининграде выставку разбитой немецкой техники.
«Тевтонские кресты гораздо уместнее смотрятся на сожженных танках, а не на гербах наших русских городов», — заключил Мединский.
Балтийский культурный форум 2026 проходит в Светлогорске Калининградской области с 16 по 18 апреля.