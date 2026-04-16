В Ненецком АО запретили шуметь поздним вечером и в обед

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Периоды тишины установили в Ненецком автономном округе с 23:00 мск до 07:00 по будням и до 10:00 в выходные и праздники, также введена обязательная дневная пауза для ремонта и шумных работ. Соответствующий законопроект на сессии приняли депутаты окружного собрания, сообщили на сайте регионального парламента.
«В НАО принят закон об обеспечении тишины и покоя граждан. В соответствии с законом периоды тишины в округе установлены: в будни — с 23:00 до 7:00; в выходные и праздники — с 23:00 до 10:00; ежедневно — с 13:00 до 15:00. Обязательная пауза для ремонтных и других шумных работ», — сказано в сообщении.
Действие закона о тишине распространяется на жилые дома и придомовые территории, улицы, площади, детские и спортивные площадки в жилых зонах. Также ограничения относятся к зданиям и территориям медицинских, образовательных и социальных учреждений.
В установленные часы запрещены крики, стук, свист, пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, использование пиротехники. Также нельзя проводить ремонтные, строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные работы. Кроме того, под запретом использование громкой музыки, телевизоров, радиоприемников и других звукоусиливающих устройств. Владельцы домашних животных должны принимать меры, чтобы их питомцы не создавали лишнего шума.
Ограничения не действуют в отдельных случаях. В их числе: предотвращение правонарушений, стихийных бедствий, религиозные обряды и праздники, а также дорожные работы, включая уборку снега.
«Теперь четко определено время, когда нельзя шуметь, а за нарушение установленных правил предусмотрена более строгая ответственность. Изменения помогут улучшить качество жизни каждого из нас, предоставив возможность полноценно и спокойно отдыхать», — отметил вице-спикер регионального парламента Матвей Чупров.