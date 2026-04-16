В Карелии депутаты предложили приравнять дрифт к опасному вождению

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии предложили приравнять дрифт к опасному вождению. Соответствующее обращение парламентарии приняли в адрес первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, сообщили в пресс-службе Заксобрания.
«Сегодня опасное и агрессивное поведение водителей, включая так называемый дрифт, представляет серьезную угрозу не только на дорогах общего пользования, но и на парковках, площадях и других общественных пространствах, где собирается много людей. Мы считаем, что демонстративное выполнение управляемого заноса на высокой скорости должно быть прямо включено в определение “опасного вождения”, — сказал спикер парламента Элиссан Шандалович.
По мнению парламентария, важно четко уточнить критерии этого понятия, чтобы исключить правовую неопределенность и возможное его расширительное толкование. В Государственной думе находится законопроект, вводящий административную ответственность за опасное вождение.
«Мы предлагаем до его окончательного принятия дополнить само определение “опасного вождения” в ПДД, включив в него действия “дрифтеров” как на дорогах, так и вне их — на общественных территориях и парковках. Это позволит эффективнее защищать людей от безответственного и агрессивного вождения», — уточнил Шандалович.