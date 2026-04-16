Огромная туша рыбы-луны весом более тонны заблокировала канал в Венеции

Огромная туша рыбы-луны, которая весит больше одной тонны, заблокировала канал вблизи острова Сакка-Сессола в Венеции. Ее занесло течением в канал с оживленным судоходством. Об этом сообщил портал Need To Know.
Первым останки огромного существа на поверхности воды заметил водитель водного такси, после чего сообщил о своей находке властям. Позднее администрация итальянского города выпустила предупреждение для капитанов яхт о том, что рыба-луна представляет серьезную опасность.
Извлечь тушу из воды удалось только команде городских пожарных, которые располагали небольшим плавучим подъемным краном. Но даже с его помощью на освобождение канала ушло несколько часов.
Рыба-луна является одной из самых крупных на планете. Она обитает в Средиземном море, но находится на большой глубине и редко появляется у побережья, передает портал.
28 апреля 2025 года в районе острова Самотраки в Эгейском море впервые за семь лет заметили огромную луну-рыбу. Ее считают самой тяжелой из современных костных рыб, поскольку отдельные особи могут весить свыше двух тонн.