«Серьезный провал»: Орбан рассказал, о чем сожалеет больше всего

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что медленная реализация энергетического проекта «Пакш-2» является для него предметом глубокого сожаления. Он откровенно назвал затянувшееся строительство «серьезным провалом», который стоил стране значительных экономических преимуществ.

По словам главы правительства, если бы новые атомные энергоблоки были введены в эксплуатацию раньше, венгерская экономика сегодня располагала бы более дешевыми и доступными энергоресурсами, что укрепило бы ее позиции на европейском рынке.

— Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьезным провалом правительства, — сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.

Проект по расширению единственной в Венгрии атомной станции реализуется при участии российской корпорации «Росатом». Ключевой этап строительства — заливка «первого бетона» для двух новых блоков — состоялся совсем недавно, 5 февраля.

Сейчас АЭС «Пакш» уже обеспечивает около половины всех потребностей Венгрии в электроэнергии. После ввода в строй двух новых блоков ожидается, что доля атомной генерации в энергобалансе страны вырастет вдвое. Руководство Венгрии рассматривает развитие «мирного атома» как фундамент своей национальной энергетической безопасности.

Председатель победивший на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр недавно объявил о планах по тотальному аудиту всех соглашений, связанных со строительством атомной электростанции «Пакш-2». Он уточнил, что по итогам проверки не исключает пересмотра финансовых условий или даже разрыва отдельных договоренностей.

