В Смоленской области увеличили выплату за контракт на службу в отрядах БПЛА

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал постановление об увеличении до 1,6 млн рублей единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны РФ на территории региона на службу в отрядах БПЛА. Об этом он сообщил в своем канале в Мах.
«Принял решение об увеличении единовременной выплаты кандидатам, подписал соответствующее постановление. Граждане, заключившие контракт с Министерством обороны России на территории Смоленской области на службу в отрядах БПЛА в период с 15 апреля по 31 декабря 2026 года, получат единовременную выплату в размере 1,6 млн рублей», — написал он.
По данным Анохина, в первый год контракта годовое денежное довольствие при выполнении задач в зоне СВО составит от 4 млн рублей: единовременная выплата 1,6 млн рублей и ежемесячные выплаты от 210 тыс. рублей. «Также предусматриваются дополнительные выплаты. Для военнослужащих и их семей действуют все меры поддержки, установленные в регионе для участников СВО. После заключения контракта бойцы проходят курс обучения. Срок контракта — один год с возможностью продления. Служба по контракту может быть альтернативой срочной службе», — добавил глава региона.