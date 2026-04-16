В Смоленской области увеличили выплату за контракт на службу в отрядах БПЛА

Сумма единовременной выплаты составит 1,6 млн рублей.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал постановление об увеличении до 1,6 млн рублей единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны РФ на территории региона на службу в отрядах БПЛА. Об этом он сообщил в своем канале в Мах.

«Принял решение об увеличении единовременной выплаты кандидатам, подписал соответствующее постановление. Граждане, заключившие контракт с Министерством обороны России на территории Смоленской области на службу в отрядах БПЛА в период с 15 апреля по 31 декабря 2026 года, получат единовременную выплату в размере 1,6 млн рублей», — написал он.

По данным Анохина, в первый год контракта годовое денежное довольствие при выполнении задач в зоне СВО составит от 4 млн рублей: единовременная выплата 1,6 млн рублей и ежемесячные выплаты от 210 тыс. рублей. «Также предусматриваются дополнительные выплаты. Для военнослужащих и их семей действуют все меры поддержки, установленные в регионе для участников СВО. После заключения контракта бойцы проходят курс обучения. Срок контракта — один год с возможностью продления. Служба по контракту может быть альтернативой срочной службе», — добавил глава региона.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
