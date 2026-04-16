В Смоленской области увеличили выплату за контракт на службу в отрядах БПЛА

По данным Анохина, в первый год контракта годовое денежное довольствие при выполнении задач в зоне СВО составит от 4 млн рублей: единовременная выплата 1,6 млн рублей и ежемесячные выплаты от 210 тыс. рублей. «Также предусматриваются дополнительные выплаты. Для военнослужащих и их семей действуют все меры поддержки, установленные в регионе для участников СВО. После заключения контракта бойцы проходят курс обучения. Срок контракта — один год с возможностью продления. Служба по контракту может быть альтернативой срочной службе», — добавил глава региона.