С отсылкой в 90-е. Москва после поражения ЦСКА завершила сезон в КХЛ

ОМСК, 16 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА уступил омскому «Авангарду» в пяти матчах серии ¼ финала Кубка Гагарина и последним из столичных команд завершил сезон в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На фоне относительно слабой игры «Спартака» и «Динамо» в нынешнем году хоккей армейцев отличался в лучшую сторону.
В последний раз в КХЛ из московских команд в ¼ финала завершали свое выступление в 2024 году «Динамо», проигравшее челябинскому «Трактору», и «Спартак», уступивший ставшему потом чемпионом магнитогорскому «Металлургу». «Спартак» в этот раз играл с действующим чемпионом ярославским «Локомотивом», смотрелся достойно, но железнодорожники были ощутимо сильнее. Красно-белые должны себя корить за слабую игру в регулярном чемпионате, «Динамо» же в своем состоянии было объективно слабее одноклубников из Минска.
Неудача в этом году всех столичных команд словно является отголоском середины и конца 90-х годов, когда московские клубы, за исключением «Динамо», были неконкурентоспособными, особенно для соперников с Востока. В некотором смысле ситуация повторилась — «Спартак», «Динамо» и ЦСКА с большим трудом противостоят соперникам с отлаженной системной игрой, а клубы Восточной конференции по-прежнему задают тон. Ощутимым отличием между нынешним временем и 90-ми годами является то, что сейчас московские команды не страдают от безденежья и зрительский интерес к играм в Москве намного выше.
Если бы не ошибки в селекции ЦСКА этого сезона и прошлых лет, результат команды мог быть иным. В декабре 2024 года ЦСКА обменял нынешнего самого результативного игрока плей-офф Константина Окулова на Коула Касселса, которого уже в команде нет. Возможно, стоит пожалеть об отсутствии Даниэля Спронга. Легионеру предъявляли справедливые претензии за то, что тот не отрабатывал в обороне, но его броска, нестандартных действий на льду в ¼ финала армейцам как раз не хватило.
Игра ЦСКА до сих продолжает находиться в стадии перестройки, и, видимо, руководители клуба на нее отвели главному тренеру команды Игорю Никитину пару лет. Раньше тренеров команды увольняли сразу после поражений, несмотря на действующий контракт. Так было с Дмитрием Квартальновым после вылета из второго раунда в 2017 году, с Никитиным в 2021 году после поражения в финале, Сергеем Федоровым и Ильей Воробьевым после вылета их команд в первом раунде соответственно в 2024 и 2025 годах. Скорее всего, руководство клуба прервет эту печальную традицию.
«Команда управляемая, дисциплина налажена».
Никитин же впервые, возглавляя ЦСКА, уступил в ¼ финала. В последний раз в своей тренерской карьере он проиграл во втором раунде будучи главным тренером как раз «Авангарда». Это случилось в первый сезон чемпионата КХЛ в 2009 году, когда «Авангард» проиграл будущему чемпиону казанскому «Ак Барсу» (2−3). До этого Никитин в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки Уэйна Флеминга сенсационно выбил из плей-офф последнего чемпиона Суперлиги уфимский «Салават Юлаев». С ЦСКА Никитин до сегодняшнего дня неизменно доходил до финала (2018, 2019, 2021), один из которых выиграл.
Вернувшись из чемпионского «Локомотива» в ЦСКА в прошлом году, специалист подписал с армейским клубом контракт на пять лет. Как уже было сказано, долгосрочные контракты в ЦСКА не могут спасти ни тренеров, ни игроков от расторжения, если в руководстве клуба посчитают, что они не справляются с поставленными задачами. Но все же можно подумать, что это поражение не является концом карьеры Никитина в ЦСКА, и его первый год после возвращения будет стартовой площадкой для будущих успехов. «Есть над чем работать, есть хороший материал, команда управляемая, налаженная дисциплина», — сказал ТАСС президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета армейцев Владислав Третьяк.
Регулярный чемпионат ЦСКА прошел не без проблем, находясь на грани вылета из кубковой восьмерки. Однако к плей-офф армейцы набрали такую форму, что мало кто из соперников хотел с ними встретиться в ⅛ финала. Не хотело, в частности, сталкиваться с ЦСКА и московское «Динамо», которое в последнем матче регулярки с «Ак Барсом» дома позволило себе проиграть и попало на минское «Динамо». Это обернулось вылетом москвичей из плей-офф, и кто знает — возможно, с ЦСКА у «Динамо» был бы иной результат.
Армейцы уверенно прошли петербургский СКА, который не напоминал по игре одного из фаворитов сезона, как в прошлые годы. Команда Никитина в своей манере задавила легковесных соперников, вынудив Игоря Ларионова рассказывать про «автобусы» соперника у ворот.
«Авангард» на фоне СКА оказался соперником другого уровня. Особенно это было заметно в первом матче в Омске, который сами армейцы провели плохо, уступив с сухим счетом (0:3). Омичей даже не смутило повреждение одного из ключевых защитников Семена Чистякова, которого травмировал обмененный в этом году из «Авангарда» на Кирилла Долженкова и оказавшийся в первом звене Клим Костин. «Авангард» забивал в той игре и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве.
Несмотря на такое поражение, прогресс ЦСКА в остальных играх был виден. Во втором матче «Авангард» уже не имел такого подавляющего преимущества по броскам, а ЦСКА в той встрече мог сравнять счет. В московском матче наконец проснулось первое армейское звено благодаря голу Павла Карнаухова, снова включился и Джереми Рой, который в предыдущей игре ассистировал другому армейскому игроку обороны Нику Эберту. ЦСКА все же уступил, поскольку хозяевам не удалось сдержать Окулова, забивавшего своей бывшей команде в трех играх серии из пяти, а также здорово подключавшегося к атаке молодого защитника Михаила Гуляева.
«Серебряков показал класс в третьем периоде».
Даже без Дениса Гурьянова, который в серии со СКА забросил шесть шайб, а против «Авангарда» запомнился тем, что при нем на льду соперник забил четыре гола, армейцам удалось победить в следующем матче в Москве. Омичи значительно перебросали соперника, но проиграли ключевой второй период. Армейцы вернули серию в Омск, но возвратиться домой со щитом не смогли.
В пятом матче у них ничего не получалось первые два периода, а в третьем удалось усилиями Ивана Дроздова отыграть одну шайбу. «Авангарду» же помог гол Джованни Фьоре на первой же минуте матча, а спустя 12 минут Дмитрий Рашевский подкараулил отскок у борта и переправил шайбу в пустые ворота. В третьем периоде пятого матча ЦСКА перехватил инициативу, но наткнулся на хорошо организованную оборону «Авангарда».
«Вратарь сыграл очень хорошо, особенно последние 10 минут, когда ЦСКА давил. [Никита] Серебряков показал класс», — сказал ТАСС Третьяк.
«Авангард» в полуфинале сыграет с «Локомотивом», которому год назад уступил в семи матчах в ¼ финала. Серия начнется в Ярославле 24 апреля. Ярославцы, несмотря на то что в общей таблице они по очкам уступили «Авангарду», имеют преимущество своей площадки как победители Западной конференции.