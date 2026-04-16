Postimees: обломки, предположительно, дрона ВСУ найдены на севере Эстонии

Фрагменты беспилотника, который может принадлежать Украине, прибило к побережью в Эстонии.

Источник: Комсомольская правда

На севере Эстонии обнаружены обломки беспилотника, предположительно, принадлежащего Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на источник в департаменте полиции безопасности республики.

«В последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов, в том числе сегодня в Турбунеэме», — говорится в материале.

Согласно источнику, речь идет об обломках беспилотника, который может принадлежать ВСУ. Вероятно, дрон упал ранее, а его части прибило к побережью на севере Эстонии. В департаменте уточнили, что обломки не представляют опасности для населения и гражданской инфраструктуры.

Ранее KP.RU сообщал, что в Эстонии на пляже Кальви нашли обломок крыла, по предварительным данным являющийся частью, предположительно, украинского беспилотника. Фрагмент БПЛА выбросило на берег, после чего его обнаружил местный житель.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше