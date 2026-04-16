Postimees: обломки, предположительно, дрона ВСУ найдены на севере Эстонии

На севере Эстонии обнаружены обломки беспилотника, предположительно, принадлежащего Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на источник в департаменте полиции безопасности республики.
«В последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов, в том числе сегодня в Турбунеэме», — говорится в материале.
Согласно источнику, речь идет об обломках беспилотника, который может принадлежать ВСУ. Вероятно, дрон упал ранее, а его части прибило к побережью на севере Эстонии. В департаменте уточнили, что обломки не представляют опасности для населения и гражданской инфраструктуры.
Ранее KP.RU сообщал, что в Эстонии на пляже Кальви нашли обломок крыла, по предварительным данным являющийся частью, предположительно, украинского беспилотника. Фрагмент БПЛА выбросило на берег, после чего его обнаружил местный житель.