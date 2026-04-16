МВД рассказало о силовике, погибшем при стрельбе в Оренбургской области

Сотрудник полиции, погибший при задержании преступника в Оренбургской области, скончался в свой день рождения, сообщает пресс-служба МВД по региону. У него остался четырехлетний сын.
Погибший — оперуполномоченный отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 МУ МВД России «Орское» старший лейтенант полиции Никита Гнусин. В МВД уточнили, что на службу в органы внутренних дел он поступил в августе 2021 года, начинал работу участковым уполномоченным полиции, затем служил оперативником.
УМВД России по Оренбургской области выразило соболезнования родным и близким погибшего.
Гнусин погиб в поселке Аккермановка при задержании мужчины, находившегося в федеральном розыске. В ходе операции злоумышленник открыл огонь, ранив Гнусина и трех других полицейских. Состояние пострадавших силовиков специалисты оценили как стабильно тяжелое.
Преступнику удалось скрыться. По данным МВД, подозреваемый — Басалаев Сергей Павлович, 1974 года рождения — может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. По данным ведомства, он передвигался на грузовом автомобиле «ГАЗон» с белой кабиной, предположительно, с номером «-851-» 102-го региона.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.