Фицо: Русские становятся на колени, только если хотят завязать шнурки

Странам Евросоюза (ЕС) не удастся ослабить Россию, поскольку русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он пояснил, что ЕС ничего не может предложить Москве с точки зрения мира, поскольку верит, что посредством поддержки Украины сможет ослабить Россию. По словам Фицо, стратегия поставить Россию на колени — «плохая и неработающая».

— Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому, что этого хочет от нас кто-то другой, — высказался словацкий политик на встрече со студентами, запись которой размещена на YouTube-канале правительства страны.

8 апреля в рамках мероприятия, посвященного годовщине освобождения Братиславы от нацистских захватчиков, Роберт Фицо выразил глубочайшую благодарность советским военнослужащим, чьи доблесть и жертва позволили вернуть мир на территорию Словакии.

16 марта украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что Словакия прекратит поставлять электроэнергию стране с 1 мая текущего года. Организация получила уведомление об этом от Словацкого системного оператора.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше