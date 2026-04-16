«Давайте честно»: в Раде признали, что Украина не готова вступить в Евросоюз

Украина пока не может претендовать на полноценное участие в жизни Европейского союза из-за несоблюдения ряда ключевых стандартов. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.
По мнению парламентария, текущая ситуация в стране далека от требований, предъявляемых к кандидатам на вступление в европейский блок. Он подчеркнул, что попытка принять «правила игры» ЕС на данном этапе обернулась бы для Киева серьезными трудностями.
— На сегодня, давайте честно говорить, мы не готовы взять на себя все их правила игры и стать полноценными членами Евросоюза, — сказал депутат.
Кучеренко отметил, что накопившийся пласт нерешенных задач в таких чувствительных сферах, как энергетика, городское хозяйство и корпоративное управление, прямо указывает на пробуксовку обязательных реформ.
Депутат также обратил внимание на отсутствие прозрачности в бюджетной политике, что является одним из главных факторов, препятствующих интеграции Украины в европейское сообщество, передает РИА Новости.
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в тот же день заявил, что Варшава не поддержит ускоренное вступление Киева в ЕС. Он уточнил, что подобная инициатива обсуждалась в Европейской комиссии.