Мошенники убедили казахстанку продать машину в два раза дешевле

Как сообщает 16 апреля 2026 года телеканал «Астана ТВ», женщина обратилась в автоцентр с намерением срочно продать автомобиль Chevrolet Nexia по цене значительно ниже рыночной. При этом менеджеры заметили, что она постоянно находилась на связи с неизвестными, которые давали ей указания по телефону.
Подозрения у сотрудников вызвало и то, что на предложение продать машину по минимальной стоимости в 3 миллиона тенге женщина согласилась без раздумий. Хотя её рыночная цена составляла 5 миллионов. Объяснила она это срочной необходимостью в деньгах.
Представители автосалона сообщили о ситуации в полицию. Стражи порядка установили, что женщина находилась под психологическим воздействием. Лишь после разъяснительной беседы она осознала происходящее и отказалась от своей затеи.
«Была это попытка мошенничества, ей никакой ущерб не причинён. Претензии она ни к кому не имеет. По абонентским номерам, по которым осуществлялись звонки, проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление причастных лиц и где были активированы эти абонентские номера», — заявил Олжас Магыпаров, заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области.
