Посольство РФ: Рыболовецкое судно с россиянами на борту задержали в Намибии

В Намибии правоохранители задержали рыболовецкое судно Venus-1, на борту которого находятся россияне. Посольство России занимается решением вопроса. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.
— Посольство активно занимается решением этой проблемы, ставшей следствием гражданско-правового конфликта между работодателем и рыбаками, который возник в начале 2026 года из-за отсутствия у «Hodago Fishing (PTY) LTD» средств для погашения задолженности по зарплате за два месяца, — говорится в сообщении.
По данным дипломатов, судно арестовали, и сейчас оно стоит у причала в порту Уолфиш-Бей с экипажем на борту. Представители российского посольства находятся в постоянном контакте с капитаном судна и другими членами экипажа. Кроме того, они своевременно предпринимают меры для организации снабжения корабля и команды всем необходимым, в том числе горючего и продовольствия, передает Telegram-канал ведомства.
12 апреля шведские правоохранители задержали вблизи города Истад панамский танкер «Хуэй Юань», который шел из России, по подозрению в якобы сбросе угольных отходов в Балтийское море.