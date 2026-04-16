Александр Овечкин озвучил желание подписать двухлетний контракт с «Вашингтоном»

Ранее болельщики «Вашингтон Кэпиталз» во время последнего домашнего матча сезона просили капитана команды остаться ещё на один год. Скандирование началось в финальные минуты игры с «Питтсбургом». Контракт Овечкина с клубом подходит к концу по завершении текущего чемпионата. Спортсмен является абсолютным рекордсменом лиги по голам в регулярных чемпионатах. Он занимает вторую строчку в списке лучших снайперов с учётом матчей плей-офф. В завершающем сезоне «Кэпиталз» провели последний матч на выезде. Команда не смогла выйти в зону плей-офф, заняв девятое место в своей конференции.