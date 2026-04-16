Врач Волкова раскрыла способ выглядеть моложе на 10 лет

Врач Екатерина Волкова рассказала, что забота о кишечнике может помочь выглядеть и чувствовать себя моложе на 10 лет.
По словам специалиста, кишечник помогает полноценно усваивать важные для организма вещества, в нем синтезируются некоторые витамины. Кроме того, он обеспечивает имунный ответ, поддерживает обмен веществ, оказывает влияние на работу мозга.
Екатерина Волкова отметила, что молодые люди легче переносят болезни за счет здоровой микрофлоры кишечника. В то же время чем старше человек, тем беднее его микробиом.
«Есть исследования, которые проводились в Японии, Китае, Италии — ученые выяснили, что у долгожителей возрастом от 89 лет микробиом кишечника похож на микробиом молодого человека 21−35 лет. Так что чтобы почувствовать себя бодрее и энергичнее, в первую очередь не ищем “волшебную таблетку”, а поддерживаем здоровье кишечника», — написала врач в Telegram.
Она добавила, что для этого следует сбалансированно питаться, добавить в рацион клетчатку и ограничить потребление быстрых углеводов. Специалист также порекомендовала избегать чрезмерного употребления антибиотиков, избавиться от «токсичного окружения», больше отдыхать и стараться меньше нервничать, поддерживать физическую активность.
