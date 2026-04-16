Вечерний@Калининград: германизации — бой, уроки выживания и активные выходные

По его мнению, корень зла заключается в том, что когда-то нас приучили смотреть на Европу «снизу вверх», но теперь пришла пора отринуть эту «реликтовую часть нашего общественного сознания», отказавшись от всякого рода «германизаций», «англицизмов» и тому подобных явлений. «Понимаете, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Вначале было слово. Ну и вообще нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся», — резюмировал экс-министр. Нам же теперь, пожалуй, остается только гадать, как скоро и в каких масштабах «отзовется» нашему региону «слово Мединского». Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что разработка новых гербов, переименование всего «немецкого» на российский лад, замена вывесок, «апгрейд» меню в заведениях — мероприятия крайне затратные. И вряд ли у нашего «проблемного» региона найдутся на это свободные средства. Разве что федеральный центр поможет. Если прочие проблемы уже решены, конечно.