Трамп не исключил личное участие в подписании мирного соглашения с Ираном

Президент США допустил, что будет участвовать в мирном соглашении с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не исключил, что будет участвовать в церемонии заключения мира с Ираном.

«Если подписание соглашения будет проходить в Исламабаде, я вполне мог бы поехать туда», — заявил Трамп журналистам.

Американский лидер допустил, что следующая встреча переговорных групп может пройти в эти выходные. По словам Трампа, стороны ведут конструктивный диалог, а Иран хочет заключить сделку.

Ранее президент США заявил, что провел разговор с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, лидеры двух стран договорились о перемирии между этими странами.

Сайт KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп намерен пригласить президента Ливана и премьер-министра Израиля в Белый дом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше