Трамп не исключил личное участие в подписании мирного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп не исключил, что будет участвовать в церемонии заключения мира с Ираном.
«Если подписание соглашения будет проходить в Исламабаде, я вполне мог бы поехать туда», — заявил Трамп журналистам.
Американский лидер допустил, что следующая встреча переговорных групп может пройти в эти выходные. По словам Трампа, стороны ведут конструктивный диалог, а Иран хочет заключить сделку.
Ранее президент США заявил, что провел разговор с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, лидеры двух стран договорились о перемирии между этими странами.
