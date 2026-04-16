В Европе дефицит авиатоплива. Есть ли риск сокращения полетов

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в интервью Associated Press, что запасов авиакеросина в Европе хватит примерно на шесть недель.
Энергетический кризис в Европе спровоцирован войной между США и Ираном, начавшейся 28 февраля, и перебоями с поставками нефти из стран Персидского залива. Уже в марте Бироль говорил, что он сопоставим с нефтяными шоками 1970-х годов и газовым кризисом 2022 года. «Не только нефть и газ, но и некоторые жизненно важные артерии мировой экономики — такие как нефтехимия, удобрения, сера, гелий — их торговля прервана, что приведет к серьезным последствиям для мировой экономики», — утверждал он.
По словам Бироля, на тот момент более 40 энергообъектов получили серьезные повреждения после начала военных действий.
Российские авиаперевозчики к новому заявлению главы МЭА отнеслись спокойно. Например, представитель S7 сказала РБК, что авиакомпания не наблюдает дефицита топлива ни в одной из зарубежных стран своей маршрутной сети. «В России его [дефицита топлива] тоже нет», — добавила она. В пресс-службе чартерной авиакомпании Azur Air отметили, что не видят рисков срыва своей летней полетной программы в Турцию из-за дефицита топлива.
РБК направил запросы в «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».
Гендиректор Friendly Avia Support Олександр Ланецкий сказал РБК, что на данный момент авиатопливо в европейских аэропортах есть. По его словам, дефицит может возникнуть в перспективе двух-трех месяцев в зависимости от страны. «Если поставок не будет, перевозки могут сократиться очень существенно. Но это пока вопрос теоретический», — считает он.
Но собеседник РБК в одной из авиакомпаний говорит, что топливо в зарубежных аэропортах подорожало минимум на 30% от довоенных значений, иногда рост цены доходит до 50%. «В текущих условиях это будет давить на рентабельность перевозок», — говорит он.
Ланецкий подтверждает, что цены на авиакеросин в Европе растут с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. «Авиакеросин занимает примерно 40−45% от операционных расходов европейских перевозчиков, — отметил он. — За последние два месяца цена на топливо выросла в среднем в два раза. Это уже влияет на цены авиабилетов». Эксперт добавил, что не видит в ближайшие годы возможности замены традиционного авиакеросина на альтернативное топливо.
По словам гендиректора Open Oil Market Сергея Терешкина, цены на авиатопливо сегодня находятся на уровне «заметно выше привычного»: по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, на неделе, завершившейся 10 апреля, средняя цена авиакеросина в Европе составляла $203,6 за баррель ($1607 за тонну). «Это на 4,7% выше уровня предыдущего месяца и на 123,5% выше, чем в среднем в 2025 году», — отмечает эксперт.
Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что цены на керосин в Северо-Западной Европе на прошлой неделе достигали $1800 за тонну, тогда как до начала конфликта на Ближнем Востоке он стоил $750−830 за тонну. «Это более чем двукратный рост за шесть недель. Предыдущий рекорд был установлен весной 2022 года, рынок его уже побил», — добавил он.
Терешкин подчеркивает, что авиатопливо принадлежит к категории светлых нефтепродуктов, при производстве которых используют нефть с низким содержанием серы. «Именно такую нефть добывают на Ближнем Востоке. Поэтому кризис в Ормузском проливе влечет риски для рынка авиакеросина», — сказал эксперт.
Касаткин говорит, что авиакеросин в Европе производят преимущественно крупные НПЗ — Total, Shell, BP, Eni, Neste. Но собственного производства в Европе недостаточно: значительная часть объемов импортируется в виде готового продукта и сырья для его производства. Ключевые внешние поставщики: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Индия, поясняет собеседник РБК. «Европейские НПЗ могут увеличить выпуск керосина, но только за счет сокращения выпуска дизтоплива или бензина, которые и так дефицитны», — отметил он.
Заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Сергей Колобанов в начале апреля оценивал суммарное потребление авиакеросина в Европе в 2025 году в 48 млн т, из которых только 30 млн т производят НПЗ стран Евросоюза. Остальная часть импортируется, половина импорта ввозилась из стран Ближнего Востока.
Говорить о дефиците, по мнению Терешкина, пока рано. «Есть шок предложения, который накладывается на рост логистических издержек. Эти факторы будут поддерживать цены на высоком уровне, но не грозят срывом авиаперелетов», — уверен он.
Касаткин, напротив, считает, что дефицит в Европе уже наступил: в четырех аэропортах Италии зафиксированы ограничения на заправку — лимит на отдельные воздушные суда составляет 2 тыс. л при полной загрузке узкофюзеляжного самолета 20 тыс. л.
«Авиакомпании ожидают, что керосин останется в дефиците до конца года, и могут быть вынуждены оптимизировать рейсы, — говорит Касаткин. — Часть перевозчиков не хеджировала топливные риски и остается полностью не защищенной от роста цен. У многих запасов топлива осталось на считанные недели: большинство перевозчиков не продержится дольше 30 дней, а в ряде государств Восточной Европы запасов осталось всего на неделю».
Касаткин напоминает, что последний танкер с авиатопливом из Персидского залива прибыл на прошлой неделе. «Если Ормузский пролив не откроется, к маю запасы могут сократиться вдвое, — считает он. — Это приведет к массовым отменам рейсов, росту цен на билеты и серьезному удару по туристическому сезону зависимых от этого экономик Южной Европы».
По словам аналитика, среди экстренных мер рассматриваются централизованная закупка керосина на уровне ЕС, временная отмена углеродных ограничений для авиации и снятие ряда налогов на авиаперевозки.