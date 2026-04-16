Лукашенко назвал игру минского «Динамо» паршивой

Напомним, 15 апреля казанский «Ак Барс» завершил четвертьфинальную серию с минским «Динамо». В четвёртом матче в Казани победу со счётом 3:2 одержала местная команда. Забитыми мячами отметились Никита Лямкин (на 13-й минуте), Дмитрий Яшкин (на 30-й) и Александр Барабанов (на 40-й). Гости смогли ответить голами Вадима Шипачёва (на 58-й минуте) и Даниила Липского (на 60-й). В регулярном чемпионате «Динамо» заняло второе место на Западе, «Ак Барс» — третье на Востоке.