Лукашенко назвал игру минского «Динамо» паршивой

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал игру хоккейного клуба «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ «паршивой». Об этом он заявил в ходе совещания в Краснополье.

Источник: Life.ru

Белорусский лидер, говоря о неэффективном использовании удобрений и потере валютной выручки, сопоставил эту ситуацию с игрой команды. По его словам, минское «Динамо» «паршиво играет в хоккей». Ранее, перед серией против казанского «Ак Барса», он посещал тренировку команды.

Напомним, 15 апреля казанский «Ак Барс» завершил четвертьфинальную серию с минским «Динамо». В четвёртом матче в Казани победу со счётом 3:2 одержала местная команда. Забитыми мячами отметились Никита Лямкин (на 13-й минуте), Дмитрий Яшкин (на 30-й) и Александр Барабанов (на 40-й). Гости смогли ответить голами Вадима Шипачёва (на 58-й минуте) и Даниила Липского (на 60-й). В регулярном чемпионате «Динамо» заняло второе место на Западе, «Ак Барс» — третье на Востоке.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше