Умерла ветеран Великой Отечественной войны Мария Барсученко

«На 106-м году ушла из жизни наша Маша — Мария Тимофеевна Барсученко… В 1941-м, в самые тяжёлые дни битвы за Москву, юная стрелочница Мария Тимофеевна совершила подвиг, который изменил ход сражения. Она открыла путь легендарному бронепоезду НКВД. Тот успел вовремя преградить дорогу фашистским танкам, рвавшимся через канал к Дмитрову», — написал Шувалов в канале на платформе Мах.