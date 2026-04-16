Умерла ветеран Великой Отечественной войны Мария Барсученко

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ушла из жизни на 106-м году ветеран Великой Отечественной войны Мария Барсученко, совершившая подвиг во время битвы за Москву, сообщил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.
«На 106-м году ушла из жизни наша Маша — Мария Тимофеевна Барсученко… В 1941-м, в самые тяжёлые дни битвы за Москву, юная стрелочница Мария Тимофеевна совершила подвиг, который изменил ход сражения. Она открыла путь легендарному бронепоезду НКВД. Тот успел вовремя преградить дорогу фашистским танкам, рвавшимся через канал к Дмитрову», — написал Шувалов в канале на платформе Мах.
Глава Дмитрова выразил соболезнования родным, близким и всем, кто знал Барсученко, отметив, что вся её жизнь — пример несгибаемой воли, мужества и безграничной любви к Родине.