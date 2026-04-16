СК: в Калининграде директора УК ждет суд за фальсификацию доказательств

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый организовал изготовление поддельных документов, согласно которым установленные управляющей компанией въездные ворота на придомовой территории многоквартирного дома по улице Генерала Буткова соответствовали требованиям пожнадзора. Также директор УК сфабриковал протоколы общего собрания собственников жилья. В дальнейшем эти документы были представлены в качестве доказательств по гражданскому делу по иску собственника помещения в многоквартирном доме, настаивавшего на демонтаже ворот. В результате это привело к принятию неправильного судебного решения.