Минский крематорий объяснил, почему проводит прощание с умершими не в своем помещении, а в ритуальном зале на Ольшевского, 12

Источник: Комсомольская правда

Дело в том, что на территории крематория, который располагается на Северном кладбище Минска и является частью Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания, проводится капитальный ремонт. Именно по этой причине ритуал прощания с умершими не проходит в залах самого учреждения с 13 апреля 2026 года. Для этих целей используется ритуальный зал на улице Ольшевского, 12. А руководство предприятия приносит извинения за временные неудобства.

Также в учреждении напоминают, что еще с 1 декабря 2025 года в Минском крематории идут плановые работы первой очереди стройпроекта по модернизации и капремонту. Они касаются замены фасада и кровли, а также инженерных систем здания ритуального корпуса.

Минский крематорий — единственное в Беларуси учреждение подробного рода. Однако не так давно власти Гомеля озвучили планы строительства крематория в этом областном центре — втором по численности населения городе республики. Возведение объекта войдет в проект по расширению кладбища в Стукачевке под Гомелем.