Минский крематорий объяснил, почему проводит прощание с умершими не в своем помещении, а в ритуальном зале на Ольшевского, 12

Дело в том, что на территории крематория, который располагается на Северном кладбище Минска и является частью Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания, проводится капитальный ремонт. Именно по этой причине ритуал прощания с умершими не проходит в залах самого учреждения с 13 апреля 2026 года. Для этих целей используется ритуальный зал на улице Ольшевского, 12. А руководство предприятия приносит извинения за временные неудобства.