Украина получит новый миллиард от Европы: бельгийцы выделили пакет военной помощи

Рютте заявил, что Бельгия выделила Киеву 1,1 миллиарда евро.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы вновь выделили пакет военной помощи Киеву. Бельгия направит Украине 1,1 миллиарда евро. Об этом уведомил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Чехии.

Политик напомнил, что 15 апреля в Берлине состоялось заседание коалиции желающих. На ней Бельгия объявила о выделении Киеву свыше 1 миллиарда евро.

«Ряд стран НАТО объявили о выделении новой помощи Украине», — оповестил Марк Рютте.

15 апреля Минобороны РФ опубликовало список с наименованиями европейских предприятий по производству БПЛА для Киева. Производители беспилотников для ВСУ станут легитимными целями бойцов ВС России, предупредил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он предупредил Европу о последствиях. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что обозначенные МО предприятия теперь могут быть потенциальными целями ВС РФ и пожелал ЕС «приятных снов».

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше