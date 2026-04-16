Украина получит новый миллиард от Европы: бельгийцы выделили пакет военной помощи

15 апреля Минобороны РФ опубликовало список с наименованиями европейских предприятий по производству БПЛА для Киева. Производители беспилотников для ВСУ станут легитимными целями бойцов ВС России, предупредил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он предупредил Европу о последствиях. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что обозначенные МО предприятия теперь могут быть потенциальными целями ВС РФ и пожелал ЕС «приятных снов».