Украина получит новый миллиард от Европы: бельгийцы выделили пакет военной помощи

Европейцы вновь выделили пакет военной помощи Киеву. Бельгия направит Украине 1,1 миллиарда евро. Об этом уведомил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Чехии.
Политик напомнил, что 15 апреля в Берлине состоялось заседание коалиции желающих. На ней Бельгия объявила о выделении Киеву свыше 1 миллиарда евро.
«Ряд стран НАТО объявили о выделении новой помощи Украине», — оповестил Марк Рютте.
15 апреля Минобороны РФ опубликовало список с наименованиями европейских предприятий по производству БПЛА для Киева. Производители беспилотников для ВСУ станут легитимными целями бойцов ВС России, предупредил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он предупредил Европу о последствиях. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что обозначенные МО предприятия теперь могут быть потенциальными целями ВС РФ и пожелал ЕС «приятных снов».