Пока ветер шумит в тополях. Мы погружаемся в подробности жизни за сценой и наблюдаем за тем, чего не видит никто

Мы представляем новую рубрику — «Закулисье». Она — часть проекта, который готовится представить вам наша фотослужба. У каждого из наших фотографов есть своя страсть: это могут быть машины и рукотворные вещи, храмы, облака…. Этой страстью — необычными кадрами, неожиданными ракурсами — мастера будут делиться с вами. 17 апреля — первый пошел! Проект «Закулисье» представляет известный театральный фотограф Дмитрий Дубинский.
Собственно, по названию рубрики вы все уже поняли. Закулисье — мир, в который зрителям путь закрыт, а это обидно. Ведь именно там начинается магия театра — в шорохах костюмерной, запахе грима, начале преображения….
Я люблю театр. Мне нравится его запах, его нерв. Нравится ожидание чуда и жар в ладонях от аплодисментов. Занавес взлетает вверх — и ты оказываешься в другом мире, там, где управляют твоими эмоциями. Занавес падает вниз — и ты возвращаешься. Всегда немного другим. Даже если понравилось не все…. Но мне хочется показать вам тот мир, что существует до сцены, до занавеса, до чуда. Там удивительно.
С чего бы начать? С недавнего чуда. Трое студентов Театрального института имени Бориса Щукина, учащиеся курса профессора Валентины Петровны Николаенко, рискнули поставить спектакль о ветеранах Первой мировой войны по пьесе Жеральда Сиблейраса «Ветер шумит в тополях». Замечу, что к этому материалу мало кто обращается: по России максимум пять постановок.
Одна из самых известных и многолетних — спектакль в Театре Вахтангова. По традиции, кстати, «щукинцы» не ставят спектакли, которые идут на сцене в Вахтанговском, но тут решили сделать исключение и создать спектакль, который отдает дань памяти недавно ушедшему Владимиру Симонову. А началось все с этюда-заявки, который понравился педагогам. Так что трое молодых ребят решили примерить на себя три судьбы старых вояк давно уже забытой войны как отражение сегодняшних событий. Это попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если сумел спастись от снарядов и укрыться от пуль. Понять и принять прожитую жизнь пожилого человека, да еще пережившего войну, — сложная задача для молодого артиста, а тем более для начинающего режиссера.
Но тут мы имеем целых три светлых головы и штат специалистов Щукинкого училища. Актеры скрупулезно проработали и внутренние содержание, и внешнее решение образов. Владимир Павлов, исполняющий роль Густава, наблюдал за манерами своего семидесятипятилетнего отца. Григорий Загоскин, отталкиваясь от хобби своего героя, Фернана, придумал для персонажа вязаный костюм. С гримером Аленой Морошан троица сочинила сложный старческий грим. Его накладывают в течение двух с половиной часов. Что привлекло молодое поколение в героях пьесы Жеральда Сиблейраса? Их жажда жизни и молодость души. В трагикомедии престарелые герои, за плечами которых богатое прошлое, больные юношеским максимализмом, порываются сбежать от действительности туда, где ветер шумит в тополях…. Трем молодым артистам удалось передать полноту картины жизни стариков в стиле трагифарс. Души их персонажей дерзновенны, но тела и опыт сковывают мечты.
…Рене, персонаж Андрея Гетты, бывший работник багетной мастерской, пройдя горнило войны, боится выйти за рамки. И двое других приятелей Рене, в силу возраста и травм, не способны уже изменить жизнь.
Поэтому ветер в тополях будет шуметь вдалеке и в тишине для троих друзей….
ДОСЬЕ.
Фотограф Дмитрий Дубинский начинал карьеру в Латвии, после переезда в Россию сотрудничал со всеми ведущими СМИ. Количество его профессиональных наград «зашкаливает» — он, два десятка лет работавший официальным фотографом фестиваля «Золотая маска», дважды лауреат Всероссийского фотоконкурса BEST OF RUSSIA и обладатель Гран-при всероссийского фотоконкурса VIVA! PHOTOAWARDS. Кстати, мало кто знает, что наш Дима — выпускник биологического факультета Латвийского университета по специальности «физиология человека и животных»! А еще он отлично играет на аккордеоне, серьезно занимался тяжелой атлетикой (имеет второй взрослый разряд!), а в молодости, в момент острого дефицита учителей, преподавал в сельской школе биологию, химию, а также математику и физику. Вот такой он, наш театровед!