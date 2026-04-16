Орбан считает провалом правительства затягивание строительства АЭС «Пакш-2»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что главным своим сожалением считает затянувшуюся реализацию проекта АЭС «Пакш-2». Об этом он заявил в интервью Patriota.
«Пакш-2» следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении, потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле", — сказал венгерский премьер.
Орбан подчеркнул, что длительные сроки строительства и неспособность завершить проект он расценивает как «серьезный провал правительства».
Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что компания отмечает искреннюю заинтересованность новых венгерских властей в продолжении строительства АЭС «Пакш-2».
Лихачев уточнил, что российская сторона полностью готова к любой проверке эффективности проекта. Он выразил уверенность, что успешная реализация «Пакш-2» повысит конкурентоспособность Венгрии на европейском энергетическом рынке.