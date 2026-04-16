В Иране оценили доходы от управления Ормузским проливом в 15 миллиардов долларов

15 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о разблокировке Ормузского пролива. Он сообщил в соцсети Truth Social, что решение принято «для КНР и всего мира». Это произошло через три дня после заявлений о возможной блокаде. Он также отметил, что Китай согласился не поставлять оружие Ирану.