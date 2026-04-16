Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране оценили доходы от управления Ормузским проливом в 15 миллиардов долларов

Доход Ирана от управления Ормузским проливом может составить около 15 миллиардов долларов, считают в парламенте страны. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщило агентство ISNA, ссылаясь на члена президиума законодательного органа.

— На текущий момент доход от управления Ормузским проливом и регулирования судоходства оценивается в 10−15 миллиардов долларов, — рассказал он.

По его словам, соответствующий законопроект также призван укрепить национальную валюту — риал, которым иностранные корабли должны будут платить за проход. Предполагается, что сделать это можно будет двумя способами: через свои офисы в республике или используя иранскую банковскую систему, говорится в Telegram-канале агентства.

15 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о разблокировке Ормузского пролива. Он сообщил в соцсети Truth Social, что решение принято «для КНР и всего мира». Это произошло через три дня после заявлений о возможной блокаде. Он также отметил, что Китай согласился не поставлять оружие Ирану.

Ранее востоковед Алексей Маслов высказался, что, действуя «за кулисами», Пекин сыграл ключевую роль в достижении двухнедельного перемирия в конфликте на Ближнем Востоке, убедив Иран пойти на уступки Штатам и Израилю.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше