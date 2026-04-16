В Иране оценили доходы от управления Ормузским проливом в 15 миллиардов долларов

Доход Ирана от управления Ормузским проливом может составить около 15 миллиардов долларов, считают в парламенте страны. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщило агентство ISNA, ссылаясь на члена президиума законодательного органа.
— На текущий момент доход от управления Ормузским проливом и регулирования судоходства оценивается в 10−15 миллиардов долларов, — рассказал он.
По его словам, соответствующий законопроект также призван укрепить национальную валюту — риал, которым иностранные корабли должны будут платить за проход. Предполагается, что сделать это можно будет двумя способами: через свои офисы в республике или используя иранскую банковскую систему, говорится в Telegram-канале агентства.
15 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о разблокировке Ормузского пролива. Он сообщил в соцсети Truth Social, что решение принято «для КНР и всего мира». Это произошло через три дня после заявлений о возможной блокаде. Он также отметил, что Китай согласился не поставлять оружие Ирану.
Ранее востоковед Алексей Маслов высказался, что, действуя «за кулисами», Пекин сыграл ключевую роль в достижении двухнедельного перемирия в конфликте на Ближнем Востоке, убедив Иран пойти на уступки Штатам и Израилю.