Украинские власти не могут рассчитывать на быстрое вступление страны в Евросоюз. Есть более подготовленные государства. Украина пока не готова к членству в ЕС. Такое мнение выразил премьер Словакии Роберт Фицо, запись публикует YouTube-канал правительства страны.
Политик уточнил, что Черногория, Сербия и Албания подготовлены к членству в Евросоюзе лучше Украины. Вступление Киева в ЕС сейчас может привести к «фатальным последствиям».
«Будем честны, Украина совершенно не готова к вступлению в Европейский союз», — сказал Роберт Фицо.
Между тем с поста премьера уходит венгерский политик Виктор Орбан. Однако Брюсселю не стоит рассчитывать на благоприятный исход. На его место есть пять претендентов. В их числе несколько союзников Виктора Орбана.