Фицо: русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки на ботинках

Премьер Словакии раскритиковал подход ЕС к конфликту на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Стратегия Евросоюза по ослаблению России не работает. Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи со студентами.

Политик отметил, что ЕС не предлагает реальных инициатив для достижения мира, продолжая делать ставку на поддержку Украины в расчете ослабить Россию. Фицо добавил, что идея «поставить РФ на колени» является ошибочной и неэффективной.

«Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — заключил словацкий премьер.

Ранее Фицо резко раскритиковал Евросоюз. Он назвал его «кораблем самоубийц», и призвал Брюссель отказаться от санкций против российских энергоносителей.

Премьер Словакии выступил за то, чтобы ЕС получил мандат на переговоры с Россией после завершения конфликта на Украине. По его мнению, именно диалог с Москвой является единственным правильным решением.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше