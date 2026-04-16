Стратегия Евросоюза по ослаблению России не работает. Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи со студентами.
Политик отметил, что ЕС не предлагает реальных инициатив для достижения мира, продолжая делать ставку на поддержку Украины в расчете ослабить Россию. Фицо добавил, что идея «поставить РФ на колени» является ошибочной и неэффективной.
«Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — заключил словацкий премьер.
Ранее Фицо резко раскритиковал Евросоюз. Он назвал его «кораблем самоубийц», и призвал Брюссель отказаться от санкций против российских энергоносителей.
Премьер Словакии выступил за то, чтобы ЕС получил мандат на переговоры с Россией после завершения конфликта на Украине. По его мнению, именно диалог с Москвой является единственным правильным решением.